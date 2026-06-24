アメリカ・イリノイ州で、巨大な竜巻がカメラに捉えられた。アメリカでは中西部を中心に9つの州で50個を超える竜巻が発生。インディアナ州では竜巻と雷雨が同時に発生し、家具が吹き飛ばされる被害も出た。また、これまでに竜巻で3人が死亡しているという。巨大竜巻が各地で相次ぎ発生アメリカ中西部のイリノイ州で撮影されたのは、低く立ちこめた雲から伸びる巨大な渦だ。撮影者は巨大な渦を見て、「竜巻が迫ってきている！なんて