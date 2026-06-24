阪神百貨店梅田本店（大阪市北区）で２４日、金製品の展示販売会「大黄金展」が始まり、２億３７７１万円（税込み）の純金製サッカーボールが登場した。サッカーＷ杯が開催中ということもあり、来場者の注目を集めていた。入場無料で、２９日まで。純金サッカーボールは５号球（直径２２センチ）サイズで、約３キロの金を使い精巧に再現した。展示品限りで、販売価格には台座も含まれている。会場を訪れたさいたま市の会社員男