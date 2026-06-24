モデルでタレントの藤田ニコル（28）が24日、自身のXで育児休業からの仕事復帰を報告した。藤田は投稿で、自身がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」の出演を告知。「まずはラジオ復帰しますので。（2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね）」とつづり、無理のないペースで活動を再開するとした。藤田は今年5月1日、夫で俳優の 稲葉友 と連名で第1子出産