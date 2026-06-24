2匹の秋田犬がしっぽを振る、見事なシンクロ姿がSNSで話題を集めている。【映像】姉妹犬の見事なシンクロ姿（実際の様子）投稿したのは、秋田犬のカナちゃん（6歳）とクルミちゃん（6歳）の飼い主（@kodomo4dog5）。2匹が小窓から仲良く外を覗いている様子を後ろから撮影し、Xに投稿した。この日は、外にいた近所のワンちゃんが気になり、身を乗り出していたという。見事にシンクロしているしっぽについて飼い主に話を聞くと