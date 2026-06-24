「金引き出す仕事してもらうから」などと、闇バイトを紹介した疑いで男女2人が逮捕されました。村山勝哉容疑者と小園琉依愛容疑者は2025年4月から5月までの間、当時19歳の男に闇バイトを紹介した疑いがもたれています。村山容疑者らは茨城県の飲食店にこの男を呼び出し「本当に何でもできるの？やる覚悟あるの？」などと確認し、後日、SNSで「金引き出す仕事してもらうから。役は出し子をやってもらうから」とメッセージを送ったと