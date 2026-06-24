M！LK佐野勇斗（28）が24日、都内で行われた、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席した。10代の頃から同商品を愛用。ブランドアンバサダー就任に「運命的なものを感じました」と喜び、「10代の時に知人から紹介してもらって、香りもよくて肌にもすごくあって自分好み」と話した。そして「肌の透明感があがった感じがします。すごくおすすめ」とアピール。「毛穴が気になる方、肌の透明感を