「今さら聞けない」バイクに関するさまざまな疑問や不安に、バイクライターがやさしく回答する本連載。今回は、「タイヤ」に関するお悩みです。タイヤ交換の目安がわからない。(男性/51歳)○タイヤの摩耗具合で違反キップを切られることも転倒というリスクを抱えるバイクにとってタイヤは非常に重要なパーツです。バイク乗りならほとんどの人がわかっているはずですが、タイヤ交換のコストは数万円以上になるため、適切な交換タイ