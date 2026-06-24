●「あっさり発表した」と意外な声 21日放送の『Golden SixTONES』(日本テレビ系)で『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)のチャリティーランナーが発表された。今年のランナーは俳優の星野真里であり、昨年も国指定難病・先天性ミオパチーの娘と出演するなど「番組にゆかりのある人物が選ばれた」と言っていいだろう。ネット上ではさまざまな賛否の声があがっていたが、その中で目に引いたのは「あっさり発表した」