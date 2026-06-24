ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（2026年7月24日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の新場面写真3点が公開となった。ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』の新場面写真3点が公開『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オー