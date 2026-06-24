メッツのの千賀滉大投手（３４）は２３日（日本時間２４日）に本拠地ニューヨークでのカブス戦に先発し、３回２／３を２被弾含む３安打７失点、６三振６四死球で６敗目を喫した。打者２０人に９８球で、防御率１０・０８。チームは６―９で敗れて３連敗で、借金１０となった。初回は完璧だった。先頭のＰＣＡことクローアームストロングはフォーシーム２球で追い込んだ３球目、真ん中高めの９８・４マイル（約１５８・４キロ）