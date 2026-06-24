シマノは、「CUES」シリーズに9速対応の油圧ディスクブレーキ用ドロップハンドルレバー「U4030」を追加すると発表した。「CUES U4030」デュアルコントロールレバー今回の新製品は、シマノとして初となる9速対応の油圧ディスクブレーキ仕様のドロップハンドル用レバー。幅広いスポーツバイクでその性能を体感できるモデルだ。ラインアップは、リア9速用の右デュアルコントロールレバー「ST-U4030-R」、フロントダブル用の左デュアル