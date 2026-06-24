メーガン妃が来年夏に英バーミンガムで開催されるインヴィクタス・ゲームズに出席した場合、着用した衣装で「商売」することは、ヘンリー王子にとって擁護しにくい状況になると情報筋が主張している。英紙エクスプレスが２３日、報じた。メーガン妃は、自身が出資しているＡＩファッションアプリ「ＯｎｅＯｆｆ」で、インヴィクタス・ゲームズ大会中に着用した衣装を販売していると報じられている。メーガン妃は売上げの一部