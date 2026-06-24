スカウトらが集結するMLBドラフト・コンバインに参加昨秋のNPBドラフトでソフトバンクが1位指名した、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が23日（日本時間24日）、アリゾナ州のチェイスフィールドでMLBドラフト・コンバインに参加した。MLB公式がSNSで打撃の様子を公開すると「ネクストショウヘイ＆ムネだ」など絶賛され、“勧誘”のコメントも相次いだ。MLBドラフト・コンバインは大学生、高校生のドラフト候補が参加。元