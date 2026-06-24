茨城県つくばみらい市にある「バイク王つくば絶版車館」を徹底取材。名車の数々に囲まれ、のっけからテンション爆上がりの青木氏お宝化した中古バイクが並ぶ?絶版の聖地?と呼ばれる「バイク王つくば絶版車館」。いったいどんな逸品が並んでいるのか!?モーターサイクルジャーナリストの青木タカオ氏が現地に乗り込むと、そこは幻の激レアマシンだらけだった!!【写真】幻の激レア車たち＊＊＊【お宝マシンがズラリ。噂の?聖地?