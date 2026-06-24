決勝進出のオッズは21倍サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、2試合を終えて勝ち点4で同組2位につける。23日（日本時間24日）、米スポーツ専門局「ESPN」が米大手スポーツベッティングサイトの最新オッズを紹介。優勝オッズは全体11位タイの41倍だった。ESPNは「2026年ワールドカップの全チームの優勝、グループリーグのオッズ」と題する記事を掲載。大手スポーツベッティングサイト「ドラフトキングス