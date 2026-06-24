北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で故障により欠場が続いているブラジル代表FWネイマールが復帰する見通しとなった。23日（日本時間24日）、イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏が自身のXで伝えた。ブラジルは24日（同25日）に1次リーグ第3節のスコットランド戦を控えている。ロマーノ氏は「正式発表」として「ネイマールJr.の日がW杯でやってくる、彼はプレーでき、100％出場可能だ」と投稿