北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、0-0のドローに終わった。圧倒的にボールを支配していたイングランドにとっては痛恨の結果に。試合中、10番を纏う22歳ジュード・ベリンガムが口を覆う場面が目撃されたと、英メディアが報じている。英紙「ザ・サン」は「『隠された言葉』――イングランド対ガーナのワ