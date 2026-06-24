絵本「わたしのワンピース」で知られる絵本作家・西巻茅子さんの作品世界を紹介する特別展「西巻茅子ララランロロロンすてきなげんがてん」が、7月4日（土）から9月6日（日）まで姫路文学館（姫路市山野井町）で開かれる。原画やラフスケッチなどを通して、半世紀以上にわたって子どもも大人も魅了してきた名作を多様なアプローチで堪能できる。姫路文学館（姫路市山野井町）西巻さんは1939年、東京都生まれ。東京芸術