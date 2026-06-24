"寝方のクセが強い猫ちゃん"のかわいい様子をご紹介。動画には「幸せ風景ですね～」「リラックスしてますね」等のコメントが寄せられています。 【動画：仲良くくっつきながら寝る２匹の猫→おしりに顔を乗っけて…微笑ましい光景】 枕にされる猫ちゃん YouTubeチャンネル「ネコスキーコフ」に投稿されたのは、猫のたーさんとおーちゃんのある日の姿です。茶トラ猫のたーさんは、おー