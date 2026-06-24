SNSで268万回以上表示され、20万以上の「いいね」を獲得しているのは、ボロボロだった子猫のビフォー・アフター。投稿を見たSNS民からは、「大切に大切に愛されて来たのがわかります」「1年前には想像できなかった景色かもしれませんね」などのコメントが集まっています。 【写真：１週間生きられるかわからなかった『ボロボロの子猫』をお世話した結果…涙あふれる光景】 目ヤニだらけだった子猫 X（旧Twitte