猫がアイコンタクトを送ってくる3つの理由 1.大好きの気持ちを伝えたいから 視線を送る行動は、人と暮らす猫に多く見られるコミュニケーションです。実は猫の世界では「じっと見つめる＝敵意」と見なされるサインなのだとか。 しかし、飼い主さんに向けられる視線は意味が異なります。「大好きだよ」「信頼しているよ」という気持ちを込めて、リラックスしているときや甘えたい気分のときに見せてくれるこ