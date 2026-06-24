英記者が自身のSNSに投稿FIFA北中米ワールドカップ（W杯）で活躍を続ける日本代表DF冨安健洋に、再び欧州のビッグクラブから熱い視線が集まっているようだ。英紙「デイリー・テレグラフ」のマイク・マクグレイス記者は自身のSNSで、プレミアリーグのクラブが冨安に関心を持っていると伝えた。冨安は2021年にイタリア1部ボローニャからイングランド1部アーセナルへ移籍。加入直後から最終ラインのどこでもこなせる万能性と高い