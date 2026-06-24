米スポーツメディア「CLUTCH POINTS」（ウェブ版）が2026年6月23日、ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、オールスター戦（7月14日、フィラデルフィア）ファン投票で4位に入ったことについて、「最も予想外」と報じた。「キムのこの順位は異例だ」大リーグ機構は22日、オールスター戦ファン投票の第2回中間発表を行い、キムはナ・リーグのセカンド部門で65万9500票を獲得して4位につけた。第1回中間