事故があった現場玉野市玉 24日朝、岡山県玉野市の住宅にタクシーが突っ込み、タクシー運転手の男性が死亡しました。警察は病気によるものだとしています。けが人はいませんでした。 警察によりますと、24日午前6時半ごろ、玉野市玉の県道沿いの住宅にタクシーがぶつかっているなどと110番通報がありました。 タクシーを運転していた70代の男性が死亡しました。死因は内因性の病気だという