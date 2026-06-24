イメージ 食育の推進や主権者教育などを目的に、高松市が「第1回TKMT給食総選挙」を実施します。 男木、新番丁、亀阜、高松第一、花園、栗林の6小学校の児童を対象に2026年6月から9月にかけて行います。児童は選挙公報に掲載された「肉団子のトマト煮」や「高野豆腐の煮物」などのメニューの中から投票し、6年生は実際の選挙機材を使った「模擬投票」を行います。 開票の結果、最も多くの票を集めたメニュ&#