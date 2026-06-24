2026年6月18日（木）にシネマイクスピアリで開催された『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映記念 高校生特別上映会の終了後、スペシャルゲストのゆりやんレトリィバァさんとakaneさんへの個別インタビューを実施！日本初放送から20周年のアニバーサリーイヤーを記念し、独自の視点から作品の構造的な魅力や個人的な見どころ、キャラクターへの共感が深く掘り下げられています。作品を愛し続ける2人が語る情