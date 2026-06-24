梅雨本番で梅雨前線が停滞する中、日本の南海上をダブル台風が北上中です。梅雨前線の活動を活発化させ、九州ではすでに記録的な大雨になっている所もあります。明日25日以降は大雨のエリアは東へ広がる見込みで、九州から近畿、東海、関東も警報級の大雨となる恐れがあります。今日のうちに大雨や台風に備えておきましょう。ダブル台風接近前から九州で大雨梅雨本番で九州から本州の南にかけて梅雨前線が停滞する中、日本の南海上