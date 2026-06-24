食の感動体験を探求し「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」コナズ珈琲にて、ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』が2026年7月31日に劇場公開することを記念したキャンペーンが実施されます☆ コナズ珈琲 ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』公開記念キャンペーン 実施期間：2026年7月1日（水）〜9月13日（日）実施店舗：