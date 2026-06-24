記事ポイント国内試験で実証した遮熱性マイナス20℃、炎天下でも涼しく歩ける遮光率・UVカット率ともに100%、撥水度4級の晴雨兼用傘約261g・折りたたみ28cmの軽量設計、全3色展開 丸十コーポレーションが展開する傘ブランド「weer(ウェア)」のエントリーライン「weer Lite(ウェア ライト)」より、高遮熱性生地を採用した新日傘「weer Lite 遮熱日傘」を2026年7月1日(水)に発売します。先行予約販売が2026年6月24日(水)よりAma