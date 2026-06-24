「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗が２４日、都内で「ドクターシーラボ新ブランドアンバサダー発表会」に出席した。美容皮膚科学発のスキンケアブランドで、佐野は１０代のころから同ブランドの商品を愛用。相思相愛のアンバサダー就任に「すごく運命的なものを感じてうれしかったです。１０代のころに知人から『すごくいいよ』と紹介してもらって、香りがよかったり僕の肌にも合って、使用感が自分好みでそこから使わせてもらっている」