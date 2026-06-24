nana’s green teaに、創業25周年を記念した、夏限定メニューが登場。京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げた「プレミアム抹茶パフェ」と「冷やし抹茶ぜんざい」が期間限定で販売されます！ nana’s green tea「プレミアム抹茶パフェ・冷やし抹茶ぜんざい」 販売期間：2026年6月30日（火）〜8月27日（木）※テイクアウト不可※ドリンクセット対象商品（自由が丘店は対象外）※一部、販売してい