劇団ＥＸＩＬＥの小澤雄太（４０）が企画・プロデュースを手掛ける主演舞台「丸裸刑事ＰＵＲＰＬＥＥＤＩＴＩＯＮ」（恵比寿エコー劇場）が７月１１日からスタートする。同舞台は２０２２年に第１弾が上演され、今回が第３弾。「一緒にやっていた八木（将康）がいなくなって、一人でどこまでできるか試したい」と意欲を見せた。５月まで三谷幸喜氏演出の「新宿発８時１５分」に出演していたが「三谷さんの作品は独特の空気感