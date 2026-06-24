◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場エコロディノス（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キタサンブラック）は池添謙一騎手が騎乗し、函館競馬場のＷコースを単走で追われた。楽な手応えのまま、軽快な脚取りで駆け抜けた。池添騎手は「馬場が重たかったですけど、走りは良かった。行きっぷりも本来のものですね」と好感触だった。前走の大阪杯では、喉頭