元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサー（３２）がオフショットを公開した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「４年に１度の幸せな寝不足生活満喫中です〜」と書き始め、体のラインを強調するようにタイトなトップスとスカートのコーディネート姿を披露した中川アナ。「引き続きＤＡＺＮＰＡＲＴＹＬＩＶＥもよろしくお願いします今日から５日連続の進行担当です！みんなでいっしょに楽しみましょう」