サンマルクカフェが、2026年夏の最新映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とコラボレーション。「ミニオンズ」をイメージした限定メニューやコラボグッズが、全国のサンマルクカフェにて発売されます☆ サンマルクカフェ 映画『ミニオンズ＆モンスターズ』コラボレーションメニュー・グッズ 販売期間：2026年7月3日（金）〜9月4日（金）販売店舗：全国のサンマルクカフェ店舗 2026年8月7日より全国ロードショー