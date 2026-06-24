木原官房長官は、先月、日本人2人が中国当局に輸出入に関する罪に抵触した疑いで拘束されたと明らかにしました。木原稔 官房長官「邦人1名を5月18日に国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した容疑で拘束した旨の通報を同19日に。また別の邦人1名を同25日に同容疑で拘束した旨の通報を同26日に現地税関当局からそれぞれ受けております」木原官房長官は先ほど開いた記者会見で、輸出入に関する罪に抵触した疑いで、先月18日と25日に