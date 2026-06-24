国会では国旗損壊罪を新設する法案が審議入りし、野党側は「思想信条の自由に反するのではないか」などと指摘しています。国会記者会館から中継です。どこまでの行為が罰則に当たるのか、その線引きが難しいことから、野党側は罰則には慎重な対応を求めています。中道改革連合階猛 幹事長「表現の自由という、最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性