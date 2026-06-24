梅雨前線の活動が活発になり、鹿児島で線状降水帯が発生しました。今後、九州や四国では局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨となる可能性があり、河川の氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。記者「用水路の水の高さが田んぼとほぼ同じになっていて、田んぼからは水が溢れ出ています」一時、レベル4の土砂災害危険警報が発表された佐賀県鹿島市では、大雨で道路が冠水するなどの被害が出ました。佐賀県と福岡県では