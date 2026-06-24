政府は、中国・遼寧省大連で、先月、日本人2人が相次いで中国当局に拘束された、と発表しました。木原官房長官「政府としましては、当該邦人や関係者と連絡を取りつつ、引き続き、邦人保護の観点から適切に対応してまいります」木原官房長官は会見で、先月18日と25日に日本人が1人ずつ、いずれも国家輸出入禁止貨物密輸罪の疑いで拘束された、と明らかにしました。在瀋陽日本総領事館大連領事事務所が、中国の税関当局から連絡を受