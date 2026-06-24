アメリカ連邦議会上院は23日、トランプ大統領に対し、イランへの軍事行動を続ける場合は議会の承認を得るよう求める決議案を可決しました。上院は23日、トランプ大統領に対しイランへの軍事行動を続ける場合は、議会の承認を得るよう求める決議案を賛成50、反対48の賛成多数で可決しました。与党・共和党から4人が賛成に回っていて、共和党内でも、イランとの戦闘に対する懸念が広がっていることが浮き彫りになりました。ニューヨ