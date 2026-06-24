ブラックマヨネーズの小杉竜一が２３日、ＴＢＳ系「有田哲平のコスられない街」で、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五について「政治家になりそうな気がする」と指摘した。熱海周辺でロケを行い、その中のトークで村上は将来について「グループを続ける事」が目標とコメント。すると小杉が「でも個人としてやりたいことは違うと思うんですよ」と切り込んだ。これに村上は「簡単ですよ。この国をよくすることや」と言い出した