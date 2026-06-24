停滞する梅雨前線の影響で九州では災害級の大雨となっていて、鹿児島県ではけさ、線状降水帯が発生しました。また、週末には2つの台風が本州に直撃する恐れがあり、警戒が必要です。梅雨前線や湿った空気の影響で、九州では災害級の大雨となっていて、鹿児島県薩摩地方では午前8時48分に線状降水帯が発生しました。鹿児島県薩摩川内市では1時間で71.0ミリの非常に激しい雨が降っています。鹿児島県では今後、再び線状降水帯が発生