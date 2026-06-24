名古屋市内のレンタカー店から車を借りたまま返却しなかったとして、男2人が逮捕されました。警察によりますと、住所不定・無職の中根史人容疑者(46)は先月6日、千種区のレンタカー店から軽自動車1台を借りたまま返却せず乗り回すなどした横領の疑いが持たれています。警察は、レンタカー店で提示された免許証などの情報をもとに関係先を捜索したところ、中村容疑者を見つけて逮捕に至ったということです