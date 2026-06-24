M！LK佐野勇斗（28）が24日、都内で行われた、スキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席した。新TVCMにも出演した佐野は、2026年前半の活躍について聞かれると、「MUSIC AWARDS JAPAN」と即答。「5つの賞をいただけて、あの舞台にメンバー全員で立てたことは輝かしい思い出です」と笑顔で話した。そして、自身の性格について「目標を定めて逆算をするタイプ」だと明かし、「自分がここまでなら行