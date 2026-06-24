豆柴の4兄妹に「ハウス」と指示したら、3匹はすぐにハウスの中へ。しかし1匹は自分のハウスの扉が閉まっていたため、困ってしまって…？その後の予想外の行動に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で6万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白いｗ」といった声が寄せられています。 【動画：朝、4匹の犬に『ハウス』と指示した結果→1つだけ扉が閉まっていて…想定外な『まさかの光景』】 ハウスの扉が閉まっていたら…