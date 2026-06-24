バックモニターに写されたかわいすぎる光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「可愛すぎます」「駆け寄りたい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車を駐車しようと『バックモニター』を確認していたら、窓に…思わず保存したくなる『まさかの光景』】 バックモニターに写されたのは… TikTokアカウント「muni.0412」の投稿