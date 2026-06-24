23歳の歌い手・Adoが世界最大級のエンターテインメントエージェンシー・WME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表。なお、エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。WMEは、音楽、映画、テレビ、スポーツ、文学など幅広い分野で世界トップクラスのタレントおよびクリエイターを支援するグローバルエンターテイン