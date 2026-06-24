大和製罐は6月7日、子どもたちに「技術（TECH）」を「楽しく（FUN）」体験する場を提供するイベント「FUN＋TECH DAY！」にブース出展し、地域との交流を深めるとともに子どもたちにものづくりの楽しさを伝えた。イベントは東海旅客鉄道（JR東海）が主催となり、相模原市産業会館（神奈川県相模原市）で開催。当日は相模原地域の企業や団体が、小学生を中心とした参加者に多様な職業や技術などを紹介した。相模原市に東京工