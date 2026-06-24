2013年にテレビアニメ『ふたりはミルキィホームズ』の公開オーディションでグランプリを獲得し、主人公・明神川アリス役で声優デビューを果たした伊藤彩沙。以降は『BanG Dream!』、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』など話題作に出演し、着実にキャリアを重ねている。 【撮り下ろし写真】伊藤彩沙 そんな彼女にとって3冊目となる写真集『アヤサージュ』（KADOKAWA／2026年6月24日発売）は