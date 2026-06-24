日本付近にある“ダブル台風”は、週末にかけて日本列島に影響を与えるおそれが出てきました。 【画像】列島直撃か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？ 気象庁によりますと、沖縄の南の海上にある「台風7号・メーカラー」は、北上しながら、27日（土）にかけて九州地方に接近する見込みです。 また、マリアナ諸島にある「台風8号・ヒーゴス」は、この先 北西方